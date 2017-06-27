"Ливерпуль" отказал Клоппу в приобретении его главной трансферной цели

Теги ливерпульсаутгемптонюрген клоппвирджил ван дейк

"Ливерпуль" отказал Клоппу в приобретении его главной трансферной целиРуководство "Ливерпуля" отказало главному тренеру команды Юргену Клоппу в приобретении его главной трансферной цели.

Как информирует The Sun, "красные" прекратили попытки заполучить защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка, за которого клуб готов был заплатить 70 млн евро. Причиной такого решения послужил выговор, который "Ливерпуль" получил от Премьер-Лиги за ведение переговоров с 25-летним беком без ведома его клуба.

В завершившемся сезоне ван Дейк забил 4 гола в 30 матчах за "Саутгемптон".

Напомним, "Зенит" намерен перехватить трансферную цель "Ливерпуля". | soccernews.ru

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