"Ливерпуль" отказал Клоппу в трансфере Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар не перейдёт в "Ливерпуль", сообщает El Nacional.

По информации источника, руководство "красных" отказалось покупать 30-летнего футболиста, несмотря на желание главного тренера Юргена Клоппа видеть его в составе.

Немецкий наставник настаивал на усилении атакующей линии в январе - в преддверии Кубка африканских наций.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 15 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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