"Ливерпуль" отказал "Роме" в аренде своего игрока
"Рома" рассматривала вариант с подписанием вингера "Ливерпуля" Джердана Шакири, сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.
По его информации, "волки" сделали запрос об аренде швейцарца, однако мерсисайдский клуб ответил отказом.
"Рома" рассчитывала заполучить Шакири, чтобы тот заменил в составе травмированного Николу Дзаньоло.
В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за "Ливерпуль" всего 10 матчей и забил 1 гол.
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