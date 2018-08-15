"Ливерпуль" отказал "Торино" в аренде игрока, которым интересуется ЦСКА

"Торино" не сумел арендовать сербского полузащитника "Ливерпуля" Марко Груйича, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, итальянский клуб хотел арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа за 11 миллионов евро, но получил отказ.

Напомним, что хавбеком интересуется ЦСКА.

В прошлом сезоне 22-летний Груйич провел за "Ливерпуль" 6 матчей. В январе он перешел в "Кардифф Сити" на правах аренды и забил 1 гол в 13 матчах.

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