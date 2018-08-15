"Ливерпуль" отказал "Торино" в аренде игрока, которым интересуется ЦСКА

Теги ливерпульториноцска москвамарко груйич

"Ливерпуль" отказал "Торино" в аренде игрока, которым интересуется ЦСКА

"Торино" не сумел арендовать сербского полузащитника "Ливерпуля" Марко Груйича, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, итальянский клуб хотел арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа за 11 миллионов евро, но получил отказ.

Напомним, что хавбеком интересуется ЦСКА.

В прошлом сезоне 22-летний Груйич провел за "Ливерпуль" 6 матчей. В январе он перешел в "Кардифф Сити" на правах аренды и забил 1 гол в 13 матчах.

Не пропустите: В субботу "Ливерпуль" примет решение по сдаче в аренду в ЦСКА своего хавбека. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль 1 3
2 Челси 1 3
3 Борнмут 1 3
4 Кристал Пэлас 1 3
5 Уотфорд 1 3
6 Манчестер Юнайтед 1 3
7 Тоттенхэм 1 3
8 Эвертон 1 1
9 Вулверхэмптон 1 1
10 Бернли 1 1
11 Саутгемптон 1 1
12 Арсенал Лондон 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Ньюкасл Юнайтед 1 0
16 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
17 Кардифф Сити 1 0
18 Фулхэм 1 0
19 Хаддерсфилд Таун 1 0
20 Вест Хэм Юнайтед 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов