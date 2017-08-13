"Ливерпуль" отказал "Ювентусу" в продаже Джана

"Ювентус" не договорился о покупке немецкого полузащитника "Ливерпуля" ответило Эмре Джана, сообщают английские СМИ.

По сведениям источника, итальянский клуб был готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро, но получил отказ.

Мерсисайдцы не собираются расставаться с 23-летним игроком и намерены продлить с ним контракт, который истекает летом 2018 года.

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