"Ливерпуль" отказался от покупки Алиссона
Вратарь "Ромы" Алиссон, скорее всего, не продолжит карьеры в "Ливерпуле".
Как сообщает Football Italia, "красные" свернули переговоры по голкиперу из-за большой стоимости игрока. Ранее сообщалось, что "волки" хотят выручить с продажи Алиссона не менее 70 миллионов евро.
Напомним, что в услугах Алиссона также заинтересованы "Реал" и "Челси".
Читайте также: Алиссон намерен определиться со своим будущим до ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31