"Ливерпуль" отказался от покупки Алиссона

Вратарь "Ромы" Алиссон, скорее всего, не продолжит карьеры в "Ливерпуле".

Как сообщает Football Italia, "красные" свернули переговоры по голкиперу из-за большой стоимости игрока. Ранее сообщалось, что "волки" хотят выручить с продажи Алиссона не менее 70 миллионов евро.

Напомним, что в услугах Алиссона также заинтересованы "Реал" и "Челси".

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