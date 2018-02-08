"Ливерпуль" отказался от покупки Лемара

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"Ливерпуль" отказался от покупки Лемара

"Ливерпуль" больше не собирается покупать полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает Mirror.

По сведениям издания, английский клуб не готов платить за футболиста требуемые 100 миллионов евро. Таким образом "красные" переключатся на альтернативные цели.

Также 22-летним Лемаром интересуются "Челси", "Арсенал" и "Барселона".

Не пропустите: "Барселона" готова побороться за Лемара. | http://soccernews.ru

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