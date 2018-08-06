"Ливерпуль" отказался от притязаний на новоиспеченного чемпиона мира

Теги лионнабиль фекирливерпуль

"Ливерпуль" отказался от притязаний на новоиспеченного чемпиона мира"Ливерпуль" отказался от притязаний на полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, "красные" свернули свой интерес к 25-летнему хавбеку "ткачей" ввиду высокой трансферной стоимости игрока и приближающегося закрытия трансферного окна в Англии, что не оставляет клубу времени на ведение дальнейших переговоров по этому трансферу.

Напомним, Клопп остался доволен дебютом Алиссона за "Ливерпуль". | soccernews.ru

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