"Ливерпуль" отказался от притязаний на новоиспеченного чемпиона мира

"Ливерпуль" отказался от притязаний на полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, "красные" свернули свой интерес к 25-летнему хавбеку "ткачей" ввиду высокой трансферной стоимости игрока и приближающегося закрытия трансферного окна в Англии, что не оставляет клубу времени на ведение дальнейших переговоров по этому трансферу.

Напомним, Клопп остался доволен дебютом Алиссона за "Ливерпуль". | soccernews.ru