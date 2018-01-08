"Ливерпуль" отказался от своих притязаний на Лемара

Теги монакотома лемарливерпульюрген клопп

"Ливерпуль" отказался от своих притязаний на ЛемараАнглийский "Ливерпуль" отказался от своих притязаний на вингера "Монако" Тома Лемара, информирует le10sport со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что такое решение было принято главным тренером "красных" Юргеном Клоппом. Однако не исключается вариант, при котором мерсисайдцы могут возобновить свой интерес к перспективному футболисту уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Лемар забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за "Монако"

Напомним, "Ливерпуль" сделал ответное предложение "Барселоне" по Коутиньо. | soccernews.ru

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