"Ливерпуль" отказался от трансфера Адамы Траоре
"Ливерпуль" не будет покупать испанского полузащитника "Вулверхэмптона" Адаму Траоре, сообщает Birmingham Live.
По сведениям издания, мерсисайдский клуб отказался платить за футболиста требуемые 100 миллионов евро. Впрочем, Траоре еще может сменить клуб, так как им интересуются "Манчестер Сити" и "Ювентус".
В нынешнем сезоне 24-летний Траоре провел за "Вулверхэмптон" 51 матч во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18