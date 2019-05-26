"Ливерпуль" отказался от трансфера Депая

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"Ливерпуль" отказался от трансфера Депая
Голландский нападающий "Лиона" Мемфис Депай не перейдет в "Ливерпуль", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб интересовался форвардом, но принял решение отказаться от его трансфера.

Напомним, ранее голландец в своем Instagram опубликовал видео с подписью "Спасибо, "Лион".

В этом сезоне 25-летний Депай провел за "Лион" 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал 15 голевых передач.

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