"Ливерпуль" отказался от трансфера Калиду Кулибали

"Ливерпуль" не будет покупать в летнее трансферное окно сенегальского защитника неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы не сумели договориться по трансферу игрока. "Наполи" оценил защитника в 100 миллионов евро, а мерсисайдцы предложили за него не более 60 миллионов.

Таким образом, фаворитом в борьбе за игрока является "Манчестер Юнайтед". Также Кулибали входит в сферу интересов "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 29-летний Кулибали провел за "Наполи" 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Самого сильного футболиста мира оштрафовали за любовь к "Ливерпулю". | http://soccernews.ru