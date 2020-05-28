"Ливерпуль" отказался от трансфера Тима Вернера

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"Ливерпуль" отказался от трансфера Тима Вернера

"Ливерпуль" не будет покупать нападающего "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернера, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, английский клуб не собирается оплачивать полную сумму отступных, которая составляет 60 миллионов евро. Возможно, мерсисайдцы вернутся к варианту с Вернером через год, когда его отступные снизятся до 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 39 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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