"Ливерпуль" отказался от трансфера Тьяго Алькантары

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"Ливерпуль" отказался от трансфера Тьяго Алькантары

Испанский полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара не перейдет в "Ливерпуль", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб не будет покупать футболиста в летнее трансферное окно. При этом "Ливерпуль" готов подписать Алькантару через год, когда у него завершится контракт с "Баварией". Ранее сообщалось, что хавбек намерен сменить клуб этим летом и уже попрощался с одноклубниками.

В нынешнем сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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