"Ливерпуль" отказался отпускать Клоппа в "Реал"

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"Ливерпуль" отказался отпускать Клоппа в "Реал""Ливерпуль" отказался отпускать своего главного тренера Юргена Клоппа в мадридский "Реал", который был заинтересован в подписании контракта с ним.

Так, по сведениям Téléfoot, "красные" уведомили королевский клуб, что они не намерены расставаться со своим наставником.

В "Ливерпуль" Клопп пришел в 2015-м году. Ранее он работал с "Майнцем" и дортмундской "Боруссией".

Напомним, Клопп поставил "Реалу" два условия. | soccernews.ru

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