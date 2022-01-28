"Ливерпуль" отказался отпускать Минамино

Фото: инстаграм Минамино\Автор неизвестен

Японский хавбек "Ливерпуля" Такуми Минамино не сменит клубную прописку в текущее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, "красные" ответили отказом на все предложения по трансферу японца.

По информации источника, заинтересованность в футболисте проявили "Лидс" и "Монако". Однако "Ливерпуль" согласится отпустить Минамино только тогда, когда им сделают крупное предложение.

В нынешней кампании Такуми сыграл восемь матчей в АПЛ, в которых сумел отметиться двумя голами.

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