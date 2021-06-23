"Ливерпуль" отказывается отпускать Салаха на Олимпиаду

Руководство "Ливерпуля" выступает против участия египетского нападающего Мохамеда Салаха в Олимпийском футбольном турнире, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, в английском клубе опасаются за здоровье форварда, так как Египет попал в сложную группу с Испанией, Аргентиной и Австралией. В ближайшее время президент Федерации футбола Египта Ахмед Меджахед проведет переговоры с "Ливерпулем".

В минувшем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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