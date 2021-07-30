"Ливерпуль" отказывается платить требуемую сумму за Нойхауса

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"Ливерпуль" отказывается платить требуемую сумму за Нойхауса

Фото: инстаграм Флориана Нойхауса/Автор неизвестен

"Ливерпуль" по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику менхенгладбахской "Боруссии" Флориану Нойхаусу, но не готов платить требуемую сумму, сообщает Sport1.

По сведениям источника, немецкий клуб оценивает футболиста в 40 миллионов евро, но "Ливерпуль" надеется договориться о трансфере по сниженной цене. На приобретении хавбека настивает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. 

В прошлом сезоне 24-летний Нойхаус провел за "Боруссию" 45 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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