"Ливерпуль" отказывается вести переговоры по трансферу Коутиньо

"Ливерпуль" отказывается вести переговоры с "Барселоной" по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб предлагает за бразильца 150 миллионов евро, включая всевозможные бонусы, однако "красные" отвергают все попытки купить их лидера.

Ранее стало известно, что после игр за сборную Бразилии Коутиньо не планирует возвращаться в расположение "Ливерпуля". | http://soccernews.ru