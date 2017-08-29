"Ливерпуль" отказывается вести переговоры по трансферу Коутиньо

Теги ливерпульбарселонакоутиньо

"Ливерпуль" отказывается вести переговоры по трансферу Коутиньо

"Ливерпуль" отказывается вести переговоры с "Барселоной" по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб предлагает за бразильца 150 миллионов евро, включая всевозможные бонусы, однако "красные" отвергают все попытки купить их лидера.

Ранее стало известно, что после игр за сборную Бразилии Коутиньо не планирует возвращаться в расположение "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
14 Бернли 2 3
15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов