"Ливерпуль" отклонил 100-миллионное предложение "Барселоны" по Коутиньо

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"Ливерпуль" отклонил 100-миллионное предложение "Барселоны" по Коутиньо

"Барселона" сделала предложение по трансферу полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в размере 100 миллионов евро.

Однако, как сообщает Sport.es, "красные" отказались продавать 25-летнего бразильца за такую сумму. Ранее мерсисайдский клуб настаивал, что Коутиньо стоит 150 миллионов евро.

Ожидается, что "Барселона" будет готова увеличить своё предложение по лидеру "Ливерпуля" в случае перехода Неймара в ПСЖ.

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