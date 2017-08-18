"Ливерпуль" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Коутиньо

"Ливерпуль" снова отверг предложение "Барселоны" по хавбеку Коутиньо, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, каталонцы предлагали за футболиста 130 миллионов евро. Ранее представитель "Барселоны" заявлял, что клуб близок к завершению сделки.

Напомним, что Коутиньо не принимает участие в матчах "Ливерпуля" ссылаясь на проблемы со спиной.

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