"Ливерпуль" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Коутиньо

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"Ливерпуль" отклонил очередное предложение "Барселоны" по Коутиньо

"Ливерпуль" снова отверг предложение "Барселоны" по хавбеку Коутиньо, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, каталонцы предлагали за футболиста 130 миллионов евро. Ранее представитель "Барселоны" заявлял, что клуб близок к завершению сделки.

Напомним, что Коутиньо не принимает участие в матчах "Ливерпуля" ссылаясь на проблемы со спиной.

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комментарии
Пьянь

Да что еще надо этому Ливерпулю? И так предложение сделали с большой переплатой.

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