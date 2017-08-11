"Ливерпуль" отклонил трансферный запрос Коутиньо

Просьба полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо продать его в "Барселону" отклонена руководством клуба, сообщает Goal.com.

По информации источника, спортивный директор "красных" Майкл Эдвардс получил по электронной почте трансферный запрос 25-летнего бразильца.

Однако было принято решение не идти навстречу Коутиньо в данном вопросе.

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