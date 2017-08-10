"Ливерпуль" отклонил второе предложение "Барселоны" по Коутиньо

Английский "Ливерпуль" отклонил второе предложение каталонской "Барселоны" по своему полузащитнику Филиппе Коутиньо.

Как информирует Sky Sports, "сине-гранатовые" оповестили "красных" о своей готовности заплатить за 25-летнего хавбека 100 миллионов евро (85 миллионов сразу + 15 миллионов в виде различных бонусов). Однако в "Ливерпуле" данное предложение было отклонено ввиду того, что клуб не намерен расставаться о своим ведущим игроком.

Напомним, Джеррард высказался о возможном уходе Коутиньо. | soccernews.ru