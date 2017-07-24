"Ливерпуль" отложил покупку Наби Кейта на следующее лето

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"Ливерпуль" отложил покупку Наби Кейта на следующее лето

"Ливерпуль" не намерен отказываться от идеи купить хавбека "РБ Лейпциг" Наби Кейта.

Однако, как сообщает The Telegraph, "красные" планируют отложить трансфер на следующее лето, когда можно будет подписать гвинейца, выплатив сумму отступных в размере 54 миллионов евро.

Ранее стало известно, что "Ливерпуль" согласовал переход Кейта за 83 миллиона евро, впрочем, "РБ Лейпциг" в итоге отказался продавать футболиста. | http://soccernews.ru

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