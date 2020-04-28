"Ливерпуль" отложил реконструкцию "Энфилда" из-за коронавируса

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"Ливерпуль" отложил реконструкцию "Энфилда" из-за коронавируса

"Ливерпуль" принял решение перенести на один год реконструкцию домашнего стадиона "Энфилд".

Напомним, что клуб планировал расширить арену на 7 тысяч мест. Сейчас её вместимость - 54 тысячи зрителей.

Однако из-за пандемии коронавируса "красным" пришлось отложить строительные работы на 2021 год.

Напомним, что "Ливерпуль" находится в двух победах от первого за 30 лет чемпионского титула АПЛ.

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