"Ливерпуль" озвучил свою позицию по Коутиньо

Английский "Ливерпуль" озвучил свою позицию по своему полузащитнику Филиппе Коутиньо, которого уже в зимнее трансферное окно желает подписать каталонская "Барселона".

Как информирует The Times, "красные" будут готовы расстаться с 25-летним хавбеком, если за него будет предложено не менее 150-ти миллионов евро. При этом снижать указанную цену на футболиста мерсисайдский клуб не намерен.

Напомним, "Ливерпуль" определил пять возможных кандидатов на замену Коутиньо. | soccernews.ru