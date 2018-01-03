"Ливерпуль" озвучил свою позицию по Коутиньо

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"Ливерпуль" озвучил свою позицию по КоутиньоАнглийский "Ливерпуль" озвучил свою позицию по своему полузащитнику Филиппе Коутиньо, которого уже в зимнее трансферное окно желает подписать каталонская "Барселона".

Как информирует The Times, "красные" будут готовы расстаться с 25-летним хавбеком, если за него будет предложено не менее 150-ти миллионов евро. При этом снижать указанную цену на футболиста мерсисайдский клуб не намерен.

Напомним, "Ливерпуль" определил пять возможных кандидатов на замену Коутиньо. | soccernews.ru

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