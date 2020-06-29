"Ливерпуль" перед тренировкой отпраздновал чемпионство специальными баннерами

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"Ливерпуль" перед тренировкой отпраздновал чемпионство специальными баннерами

"Ливерпуль" перед началом занятия сделал чемпионское фото. Футболисты и тренеры, стоя на стадионе, развернули баннеры "чемпионы-2019/20".

Напомним, 25 июня "красные" впервые с 1990 года стали чемпионами Англии, обеспечив титул за семь туров до конца сезона.

2 июля "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Сити", который в прошлом сезоне стал чемпионом.

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