"Ливерпуль" перед тренировкой отпраздновал чемпионство специальными баннерами

"Ливерпуль" перед началом занятия сделал чемпионское фото. Футболисты и тренеры, стоя на стадионе, развернули баннеры "чемпионы-2019/20".

Напомним, 25 июня "красные" впервые с 1990 года стали чемпионами Англии, обеспечив титул за семь туров до конца сезона.

C H A M P I O N S pic.twitter.com/kYzEhZFOjQ — Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) June 29, 2020

2 июля "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Сити", который в прошлом сезоне стал чемпионом.

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