"Ливерпуль" передаст Коутинью медаль Лиги Чемпионов

После финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" передаст медаль победителя или финалиста Лиги Чемпионов бывшему полузащитнику команды Филиппе Коутинью.

Напомним, что футболист зимой перешел в "Барселону", но в клубе ценят вклад бразильца в игру "Ливерпуля".

25-летний бразилец провел пять матчей за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов, в которых забил пять мячей.

Финал ЛЧ пройдет в Киеве 26 мая. В нем "Ливерпуль" сыграет против "Реала".

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