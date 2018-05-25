"Ливерпуль" передаст Коутинью медаль Лиги Чемпионов

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"Ливерпуль" передаст Коутинью медаль Лиги ЧемпионовПосле финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" передаст медаль победителя или финалиста Лиги Чемпионов бывшему полузащитнику команды Филиппе Коутинью.

Напомним, что футболист зимой перешел в "Барселону", но в клубе ценят вклад бразильца в игру "Ливерпуля".

25-летний бразилец провел пять матчей за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов, в которых забил пять мячей.

Финал ЛЧ пройдет в Киеве 26 мая. В нем "Ливерпуль" сыграет против "Реала".

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