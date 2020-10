"Ливерпуль" переедет на новую тренировочную базу (фотоподборка)

"Ливерпуль" в ближайшее время переедет на тренировочную базу в Киркби. Руководство клуба потратило на реконструкцию базы около 60 миллионов евро.

В обновленном комплексе разместились два спортзала, бассейн, три открытых поля, реабилитационные зоны, залы для пресс-конференций и офисы.

Liverpool are set to finally make the move to their new £50 million training complex in Kirkby next month. [@TheAthleticUK]https://t.co/PhSmRHSOzk pic.twitter.com/Bxo0V0LtyS