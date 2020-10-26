"Ливерпуль" переедет на новую тренировочную базу (фотоподборка)

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"Ливерпуль" переедет на новую тренировочную базу (фотоподборка)

"Ливерпуль" в ближайшее время переедет на тренировочную базу в Киркби. Руководство клуба потратило на реконструкцию базы около 60 миллионов евро.

В обновленном комплексе разместились два спортзала, бассейн, три открытых поля, реабилитационные зоны, залы для пресс-конференций и офисы. 

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" впервые за 30 последних лет стал чемпионом Англии. В этом сезоне мерсисайдский клуб занимает второе место после шести туров.

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