"Ливерпуль" переедет на новую тренировочную базу (фотоподборка)
"Ливерпуль" в ближайшее время переедет на тренировочную базу в Киркби. Руководство клуба потратило на реконструкцию базы около 60 миллионов евро.
В обновленном комплексе разместились два спортзала, бассейн, три открытых поля, реабилитационные зоны, залы для пресс-конференций и офисы.
Liverpool are set to finally make the move to their new £50 million training complex in Kirkby next month. [@TheAthleticUK]https://t.co/PhSmRHSOzk pic.twitter.com/Bxo0V0LtyS— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) October 26, 2020
Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" впервые за 30 последних лет стал чемпионом Англии. В этом сезоне мерсисайдский клуб занимает второе место после шести туров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18