"Ливерпуль" переедет на новую тренировочную базу (фотоподборка)

"Ливерпуль" в ближайшее время переедет на тренировочную базу в Киркби. Руководство клуба потратило на реконструкцию базы около 60 миллионов евро.

В обновленном комплексе разместились два спортзала, бассейн, три открытых поля, реабилитационные зоны, залы для пресс-конференций и офисы.

Liverpool are set to finally make the move to their new £50 million training complex in Kirkby next month. [@TheAthleticUK]https://t.co/PhSmRHSOzk pic.twitter.com/Bxo0V0LtyS — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) October 26, 2020

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" впервые за 30 последних лет стал чемпионом Англии. В этом сезоне мерсисайдский клуб занимает второе место после шести туров.

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