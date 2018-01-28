"Ливерпуль" переключил внимание с Лемара на другого вингера "Монако"

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"Ливерпуль" переключил внимание с Лемара на другого вингера "Монако"Английский "Ливерпуль" переключил свое внимание с вингера "Монако" Тома Лемара на его партнера по команде Бальде Кейта.

Так, по сведениям Mirror, "красные" решили отказаться от приобретения 22-летнего француза, за которого монегаски хотели получить не менее 100 миллионов евро, в пользу его одноклубника и коллеги по амплуа.

В нынешнем сезоне Кейта забил 5 мячей и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Монако".

Напомним, вчера "Ливерпуль" уступил дома "Вест Бромвичу" и вылетел из кубка Англии. | soccernews.ru

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