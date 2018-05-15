"Ливерпуль" переманил молодого таланта у "Челси"

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"Ливерпуль" переманил молодого таланта у "Челси"
Полузащитник "Челси" Айзек Кристи-Дэвис летом перейдет в "Ливерпуль", сообщает ESPN.

По сведениям издания, у футболиста заканчивается контракт с "аристократами", поэтому он достанется мерсисайдцам бесплатно.

В этом сезоне 20-летний Кристи-Дэвиса провел 19 матчей за молодежный состав "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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6 Арсенал Лондон 37 60
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