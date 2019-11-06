"Ливерпуль" - первая английская команда, проведшая 400 матчей в еврокубках

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"Ливерпуль" - первая английская команда, проведшая 400 матчей в еврокубках

"Ливерпуль" сегодня встречается на своем с "Генком" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов (2:1, второй тайм). Об этом сообщает Squawka.

Мерсисайдцы проводят 400-й матч в еврокубках. Таким образом, "Ливерпуль" стал первой английской командой, достигшей такого результата.

"Ливерпуль" за всю свою историю шесть раз выиграл Лигу чемпионов, четыре раза Суперкубок УЕФА, дважды Кубок УЕФА и один раз Лигу Европы.

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