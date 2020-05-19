"Ливерпуль" - первый клуб АПЛ, возобновивший тренировки на базе

Клубы АПЛ постепенно возобновляют тренировочный процесс после того, как британские власти дали на это разрешение.

По информации Daily Mail, первопроходцем стал лидер Премьер-лиги "Ливерпуль". Ожидается, что следом к занятиям вернутся футболисты "Тоттенхэма".

Напомним, что рестарт английского чемпионата, скорее всего, состоится 19 июня.

"Ливерпуль" лидирует в АПЛ с 25 очковым преимуществом и находится в двух победах от первого за 30 лет чемпионского титула.

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