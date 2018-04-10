"Ливерпуль" - первый клуб, который три раза за сезон победил Гвардиолу

"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:1.

Стоит отметить, что мерсисайдцы стали первым клубом, который обыграл команду Хосепа Гвардиолы три раза за сезон.

Ранее "красные" одолели "горожан" в первом матче 1/4 финала ЛЧ (3:0), а также в поединке Премьер-лиги (4:3).

Не пропустите: "Ливерпуль" стал автором нового английского рекорда. | http://soccernews.ru