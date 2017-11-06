"Ливерпуль" планирует подписать ключевого хавбека "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" планирует подписать ключевого полузащитника "Манчестер Сити" Давида Силву, информирует Daily Express.

По сведениям издания, "красные" следят за ситуацией с 31-летним хавбеком "горожан", срок действия контракта которого с клубом истекает летом 2019-го года. В случае, если испанец так и не продлит соглашение с "Сити", "мерсисайдцы" будут готовы сделать по нему предложение.

В нынешнем сезоне Силва забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 15 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Реал" интересуется хавбеком "Ливерпуля". | soccernews.ru