"Ливерпуль" планирует подписать ключевого хавбека "Манчестер Сити"

Теги ливерпульманчестер ситидавид силва

"Ливерпуль" планирует подписать ключевого хавбека "Манчестер Сити""Ливерпуль" планирует подписать ключевого полузащитника "Манчестер Сити" Давида Силву, информирует Daily Express.

По сведениям издания, "красные" следят за ситуацией с 31-летним хавбеком "горожан", срок действия контракта которого с клубом истекает летом 2019-го года. В случае, если испанец так и не продлит соглашение с "Сити", "мерсисайдцы" будут готовы сделать по нему предложение.

В нынешнем сезоне Силва забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 15 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, "Реал" интересуется хавбеком "Ливерпуля". | soccernews.ru

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