"Ливерпуль" планирует продажу футболистов

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"Ливерпуль" планирует продажу футболистов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что клуб может продать несколько игроков.

"Клубы АПЛ уже не могут покупать новых футболистов, но имеют возможность продавать до конца августа. Есть большая вероятность того, что мы воспользуемся данной возможностью" - приводит слова Клоппа Teamtalk.

По информации ресурса, одним из кандидатов на продажу является вратарь Симон Миньоле.

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