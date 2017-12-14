Английский "Ливерпуль" планирует сделать два дорогостоящих приобретения, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, средства, вырученные с продажи в каталонскую "Барселону" своего полузащитника Филиппе Коутиньо, "красные" планируют направить на приобретение вингера "Монако" Тома Лемара и хавбека немецкого "Лейпцига" Наби Кейта.

Отметим, что бразильца мерсисайдцы оценивают в 150 миллионов евро.

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