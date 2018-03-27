"Ливерпуль" планирует сделать финальное предложение Эмре Джану

"Ливерпуль" планирует сделать финальное предложение своему полузащитнику Эмре Джану, контракт которого с клубом истекает уже этим летом.

Так, по сведениям Le 10 Sport, который ссылается на британские СМИ, "красные" намерены предложить 24-летнему хавбеку подписать новое долгосрочное соглашение, по которому оклад футболиста вырастет до 228 тысяч евро в неделю.

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, летом "Ливерпуль" может расстаться с шестью игроками. | soccernews.ru