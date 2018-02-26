"Ливерпуль" планирует заменить Эмре Джана хавбеком "Реала"

Английский "Ливерпуль" определился с приоритетным кандидатом на замену своему полузащитнику Эмре Джану, у которого ближайшим летом истекает срок действия контракта с клубом.

Так, по сведениям Mirror, главной альтернативой немцу "красные" видят хавбека мадридского "Реала" Дани Себальоса, который страдает из-за отсутствия стабильной игровой практики в стане "сливочных". Сам 21-летний хавбек уже попросил королевский клуб отпустить его ближайшим летом в "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" нашел замену Коутиньо. | soccernews.ru