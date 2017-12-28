"Ливерпуль" планирует заменить Коутиньо хавбеком "Реала"

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"Ливерпуль" планирует заменить Коутиньо хавбеком "Реала"Английский "Ливерпуль" планирует заменить своего полузащитника Филиппе Коутиньо, который уже этой зимой может перейти в каталонскую "Барселону", игроком мадридского "Реала".

Как информирует Daily Star, в случае продажи бразильца "красные" будут готовы предпринять попытки подписать хавбека королевского клуба Дани Себальоса, гарантируя ему стабильную игровую практику.

Напомним, Себальос уже ведет переговоры о своем уходе из "Реала". | soccernews.ru

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