"Ливерпуль" по-прежнему заинтересован в Махрезе

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"Ливерпуль" по-прежнему заинтересован в Махрезе

Хавбек "Лестера" Рияд Махрез все еще находится в сфере интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Daily Star, мерсисайдский клуб обозначил футболиста, как приоритетную трансферную цель в январе. Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что Махрез достойно заменит Филиппе Коутиньо, который перебрался в "Барселону".

В этом сезоне Махрез сыграл 22 матча, отметился 7 голами и 10 ассистами.

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