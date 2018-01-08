"Ливерпуль" по-прежнему заинтересован в Махрезе

Хавбек "Лестера" Рияд Махрез все еще находится в сфере интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Daily Star, мерсисайдский клуб обозначил футболиста, как приоритетную трансферную цель в январе. Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что Махрез достойно заменит Филиппе Коутиньо, который перебрался в "Барселону".

В этом сезоне Махрез сыграл 22 матча, отметился 7 голами и 10 ассистами.

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