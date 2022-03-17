"Ливерпуль" победил "Арсенал" и вплотную приблизился к лидеру
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Арсенал" со счетом 2:0.
Победу мерсисайдцам принесли голы Диогу Жоты и Роберто Фирмино.
"Ливерпуль", набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание клуб от лидирующего "Манчестер Сити" составляет одно очко. "Арсенал" с 51 очком остался на четвертой позиции.
"Арсенал" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)
Голы: Жота, 54 - 0:1, Фирмино, 62 - 0:2
"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Парти, Эдегор (Смит-Роу, 67), Ляказетт (Нкетиа, 80), Мартинелли, Сака (Пепе, 74).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Джонс, 90), Фабиньо, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 56), Диас (Салах, 56).
Не пропустите: "Атлетико" выбил дортмундскую "Боруссию" из Юношеской лиги УЕФА. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
-
Позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 16 марта
-
"Ливерпуль" победил "Арсенал" и вплотную приблизился к лидеру
-
1
"Челси" вновь обыграл "Лилль" и пробился в 1/4 финала ЛЧ
-
"Вильярреал" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов
-
"Бавария" не готова платить за Холанда 300 миллионов евро
-
"Тоттенхэм" победил "Брайтон" в матче АПЛ
-
Белотти хочет покинуть "Торино"
-
Руководитель "Ювентуса" высказался о ситуации с Дибалой
-
Левандовски прошел медобследование по поводу травмы
-
"Атлетико" может купить Азара-среднего
-
"Милан" и "Интер" поборются за хавбека "Реала"
-
Каррагер высказался о проблемах Магуйра в "Манчестер Юнайтед"
-
Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и приблизилась к "Баварии"
-
Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ
-
Генич ярко высказался о финансовых проблемах "Краснодара"
-
1
Месси надеется выиграть ЛЧ в составе ПСЖ в следующем сезоне
-
Халк продлил контракт с бразильским клубом
-
40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции
-
"Атлетико" выбил дортмундскую "Боруссию" из Юношеской лиги УЕФА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18