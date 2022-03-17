"Ливерпуль" победил "Арсенал" и вплотную приблизился к лидеру

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"Ливерпуль" победил "Арсенал" и вплотную приблизился к лидеру

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Арсенал" со счетом 2:0.

Победу мерсисайдцам принесли голы Диогу Жоты и Роберто Фирмино.

"Ливерпуль", набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание клуб от лидирующего "Манчестер Сити" составляет одно очко. "Арсенал" с 51 очком остался на четвертой позиции.

"Арсенал" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)
Голы: Жота, 54 - 0:1, Фирмино, 62 - 0:2

"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Парти, Эдегор (Смит-Роу, 67), Ляказетт (Нкетиа, 80), Мартинелли, Сака (Пепе, 74).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиаго Алькантара (Джонс, 90), Фабиньо, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 56), Диас (Салах, 56).

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