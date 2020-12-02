"Ливерпуль" победил "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

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"Ливерпуль" победил "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Аякс" со счетом 1:0. Единственный гол на 58-й минуте забил Кертис Джонс.

Благодаря победе "Ливерпуль" гарантировал себе выход в плей-офф. "Аякс" продолжает борьбу за выход из группы.

"Ливерпуль" Англия – "Аякс" Нидерланды 1:0 (0:0)
Гол: Джонс, 58 - 1:0

"Ливерпуль": Келлехер, Матип, Робертсон, Уильямс, Мане, Вейналдум, Салах, Хендерсон, Диогу Жота (Фирмино, 68), Джонс, Фабиньо.

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Мазрауи, Альварес (Лабьяд, 69), Антони, Гравенберх, Нерес (Траоре, 81), Классен, Тадич, Схюрс.

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