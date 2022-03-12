"Ливерпуль" победил "Брайтон" и приблизился к лидеру

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"Ливерпуль" победил "Брайтон" и приблизился к лидеру

Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде победил "Брайтон" со счетом 2:0.

Победу мерсисайдцам принесли голы Луиса Диаса и Мохамеда Салаха.

"Ливерпуль", набрав 66 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание клуба от лидирующего "Манчестер Сити" составляет три очка. "Брайтон" с 33 очками остался на 13-й позиции.

"Брайтон" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:1)
Голы: Диас, 19 - 0:1, Салах, 61 (с пенальти) - 0:2

"Брайтон": Санчес, Лэмпти, Данк, Велтман, Кукурелья, Марч, Биссума (Уэлбек, 66), Мак Аллистер, Альсате (Лаллана, 46; Гросс, 53), Троссард, Мопе.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 86), Фабиньо, Кейта (Тиаго Алькантара, 65), Салах (Диогу Жота, 65), Мане, Диас.

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