"Ливерпуль" победил "Порту" в матче Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Порту" со счетом 2:0.

Победу английскому клубу принесли голы Тиаго Алькантары и Мохамеда Салаха.

"Ливерпуль", набрав 15 очков, гарантировал себе первое место в турнирной таблице группы В. "Порту" с 5 очками остался на второй позиции.

"Ливерпуль" Англия – "Порту" Португалия - 2:0 (0:0)

Голы: Алькантара, 52 - 1:0, Салах, 70 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс, Матип, Конате, Цимикас (Робертсон, 64), Тиаго Алькантара (Хендерсон, 63), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Мортон, Салах (Фабиньо, 71), Минамино, Мане (Ориги, 72).

"Порту": Диогу Кошта, Пепе (Фабиу Кардозу, 25), Мбемба, Сануси, Отавио, Сержиу Оливейра (Витинья, 64), Урибе (Груйич, 78), Жоау Мариу, Тареми (Франсишку Консейсау, 64), Эванилсон (Тони Мартинес, 77), Диас.

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