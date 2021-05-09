"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и ворвался в зону Лиги Европы
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0. Победу месисайдцам принесли голы Садио Мане и Тьяго Алькантары.
"Ливерпуль", набрав 57 очков, вышел на шестое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы. "Саутгемптон" с 37 очками остался на 16-й позиции.
"Ливерпуль" – "Саутгемптон" - 2:0 (1:0)
Голы: Мане, 31 - 1:0, Алькантара, 90 - 2:0
"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс, Филлипс, Робертсон, Александер-Арнолд, Мане, Тиаго Алькантара, Салах, Вейналдум, Диогу Жота (Фирмино, 79), Фабиньо.
"Саутгемптон": Форстер, Беднарек, Стивенс, Уокер-Питерс, Вестергор, Армстронг, Телла (Обафеми, 66), Редмонд, Уорд-Проуз, Уолкотт (Диалло, 66), Адамс (Дженепо, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18