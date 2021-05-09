"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и ворвался в зону Лиги Европы

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"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и ворвался в зону Лиги Европы

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0. Победу месисайдцам принесли голы Садио Мане и Тьяго Алькантары.

"Ливерпуль", набрав 57 очков, вышел на шестое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы. "Саутгемптон" с 37 очками остался на 16-й позиции.

"Ливерпуль" – "Саутгемптон" - 2:0 (1:0)
Голы: Мане, 31 - 1:0, Алькантара, 90 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Уильямс, Филлипс, Робертсон, Александер-Арнолд, Мане, Тиаго Алькантара, Салах, Вейналдум, Диогу Жота (Фирмино, 79), Фабиньо.

"Саутгемптон": Форстер, Беднарек, Стивенс, Уокер-Питерс, Вестергор, Армстронг, Телла (Обафеми, 66), Редмонд, Уорд-Проуз, Уолкотт (Диалло, 66), Адамс (Дженепо, 79).

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