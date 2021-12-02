"Ливерпуль" побил два рекорда в дерби с "Эвертоном"

Фото твиттер "Ливерпуля"

"Ливерпуль" переписал историю чемпионата Англии по итогам матча 14-го тура против "Эвертона" (4:1).

Благодаря разгромной победе в мерсисайдском дерби "красным" покорились сразу два рекорда:

1) "Ливерпуль" стал первой командой, которая забила не менее 2 голов в 18 матчах АПЛ подряд.

2) Подопечные Юргена Клоппа первыми в истории забили не менее 2 голов в 14 выездных играх кряду.

"Скаузеры" побили достижения "Сандерленда" и "Престона", установленные в 1927 и 1889 годах соответственно.

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