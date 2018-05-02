"Ливерпуль" побил рекорд "Барселоны" по числу голов в еврокубках

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"Ливерпуль" побил рекорд "Барселоны" по числу голов в еврокубках
"Ливерпуль" установил новый рекорд еврокубков по числу голов за один сезон.

Мерсисайдцы забили два мяча "Роме" в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов и довели общее число голов до 46.

По этому показателю команда Юргена Клоппа обошла "Барселону", которая забила 45 мячей в 16 матчах сезона-1999/00. 

При этом "красные" провели только 14 матчей.

Не пропустите: Атакующее трио "Ливерпуля" установило рекорд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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