"Ливерпуль" побил свой же рекорд в АПЛ

"Ливерпуль" ожидаемо обыграл "Борнмут" (2:1) в игре 29-го тура АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, мерсисайдцы установили новый рекорд АПЛ, победив в 22-х домашних играх кряду.

Отметим, что прошлый рекорд также принадлежал "красным" (21 домашняя победа кряду с января по декабрь 1972 года). Третью позицию по этому показателю делят "Манчестер Сити", "Ньюкасл" и "Престон" (по 20 побед).

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