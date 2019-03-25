"Ливерпуль" поборется с "Манчестер Сити" за Шкриньяра

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает The Sun, мерсисайдцы составят "Манчестер Сити" конкуренцию в борьбе за 24-летнего словака. Ранее интерес к игроку также проявляли "Барселона" и "Реал".

Действующее соглашение Шкриньяра с "Интером" рассчитано до лета 2022 года.

Шкриньяр выступает за "Интер" с 2015 года. В этом сезоне он провел 36 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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